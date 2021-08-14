تشاووش أوغلو: وجهات نظر تركيا والجزائر متطابقة في القضايا الإقليمية والدولية

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو تطابق وجهات نظر تركيا والجزائر في القضايا الإقليمية والدولية كليبيا وتونس وإفريقيا.

وخلال مؤتمر صحفي عقب لقاء نظيره الجزائري رمطان لعمامرة أثناء زيارة رسمية إلى الجزائر، هنأ أوغلو لعمامرة بمناسبة إعادة تعيينه، مشيرا إلى أن "الأخير سيخدم الجزائر بخبرته".

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وأكد أنه "سيقدم بالتعاون مع نظيره الجزائري مساهمات مهمة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

ولفت إلى انهما بحثا قضايا إقليمية ودولية، مثل ليبيا وتونس والساحل.

وأضاف: "أود أن أقول بكل سرور إن وجهات نظر الجزائر وتركيا متطابقة بشأن هذه القضايا".

وشدّد على أن "تركيا ترى أن الدور الجزائري مهم جدا ومفيد لضمان سلام المنطقة واستقرارها".

وأردف قوله: "اتفقنا على العمل معا في كل هذه القضايا التي تحدثنا عنها".

وذكّر بأن "تركيا والجزائر تكافحان الحرائق والكوارث الطبيعية الأخرى"، معربا عن تعازيه للجانب الجزائري في ضحايا الحرائق الأخيرة.

وأوضح أن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون، المنتظرة لتركيا ستشهد انعقاد اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى واجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

المصدر: "الأناضول"