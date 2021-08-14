الزراعة المصرية تنفي انتشار حمى الوادي المتصدع بين الماشية في البلاد

نفى المتحدث باسم وزارة الزراعة في مصر محمد القرش الأخبار المتداولة عن انتشار حمى الوادي المتصدع بين الماشية، قائلا إن هذا الخبر عار تماما عن الصحة وأن مصر خالية تماما من هذا المرض.

من جهته، علق عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية على حملات التحصين قائلا إن الهيئة تقوم بالتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع من خلال 3 حملات قومية على مدار العام، بالإضافة إلى التحصين حول البؤر المرضية في حالة ظهورها، والتحصين ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام مرة كل 9 شهور، كما يتم الإعداد المسبق لهذه الحملات قبل البدء فيها من خلال تزويد الوحدات البيطرية بجرعات اللقاحات والأدوات اللازمة وفقا لتعداد الحيوانات بنطاق كل وحدة لإتمام عمليات التحصين.

وأوضح محمود خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الهيئة تقوم بمتابعة لجان التحصين على مستوى الجمهورية أثناء الحملة من خلال لجان مركزية من الادارة المركزية للطب الوقائي وذلك لضبط العمل ورفع الكفاءة وتذليل المعوقات التي تواجه اللجان لضمان وصول الخدمة للمربي، كما يتم عقد اجتماع أسبوعي مع مديري مديريات الطب البيطري بالمحافظات أثناء الحملة باستخدام تطبيق "زووم" لمتابعة أعمال التحصين وتسهيل العقبات التي تقف عائق أمام استكمال نسب التغطية التحصينية.

ونشر موقع "صدى البلد" أهم المعلومات عن حمى الوادى المتصدع، حيث أفاد من الأمراض العابرة للحدود، مؤكدا أنه لا يصيب الإنسان بل يصيب الماشية فقط عن طريق ظهور بعض البقع على الحيوان المصاب.

وذكر الموقع المصري أن الحمى تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الماشية.

كما قالت إنه يؤدي لانفصال شبكية العين والتهاب الكبد، بالإضافة إلى النزيف وتضخم الطحال، وإجهاض للحوامل وقد يصل إلى حد إصابة الماشية بالعمى.

المصدر، موقع "صدى البلد" المصري