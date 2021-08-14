 
مباشر

السيسي ردا على سؤال أهلاوي أم زملكاوي: "تفتكر عندي وقت لكده.. أنا مصراوي" (فيديو)

أخبار العالم العربي

السيسي ردا على سؤال أهلاوي أم زملكاوي:
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r20t

سأل المواطن المصري محمد سامي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار مع الأسرة المصرية: "هل أنت أهلاوي أم زملكاوي؟".

ورد السيسي قائلا: "تفتكر يا محمد أنا كنت فاضي أني أفكر في كده، أنا بفكر في مصر فقط، أنا مصراوي".

وتابع: "بس أنا برده بحب الأهلي والزمالك وكل الفرق".

وأشار الرئيس المصري إلى أن حجم التعصب الرياضي تراجع عما كان عليه في الـ5 سنوات الماضية.

يذكر أن السيسي دشن اليوم السبيت عددا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا