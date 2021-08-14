السيسي ردا على سؤال أهلاوي أم زملكاوي: "تفتكر عندي وقت لكده.. أنا مصراوي" (فيديو)

سأل المواطن المصري محمد سامي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار مع الأسرة المصرية: "هل أنت أهلاوي أم زملكاوي؟".

ورد السيسي قائلا: "تفتكر يا محمد أنا كنت فاضي أني أفكر في كده، أنا بفكر في مصر فقط، أنا مصراوي".

وتابع: "بس أنا برده بحب الأهلي والزمالك وكل الفرق".

وأشار الرئيس المصري إلى أن حجم التعصب الرياضي تراجع عما كان عليه في الـ5 سنوات الماضية.

يذكر أن السيسي دشن اليوم السبيت عددا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية