لبنان.. قيادة "حزب الله" في البقاع تنفي احتجاز النائب حسين الحاج حسن

نفت قيادة "حزب الله" اللبناني في منطقة البقاع صحة الأنباء المتداولة حول احتجاز النائب عن "كتلة الوفاء للمقاومة" التابعة لـ"حزب الله" حسين الحاج حسن في حسينية بلدة علي النهري.

وأوضحت أن "النائب الحاج حسن حضر إلى المجلس العاشورائي وألقى كلمته، وبعد خروجه من منطقة علي النهري حصل إشكال فردي بين شخصين، ليقوم بعض المغرضين بتصويره وبثّه عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أنّه إشكال مع النائب الحاج حسن، لذا نؤكّد عدم صحة هذه الأخبار".

وأضافت: "من ناحية أخرى، تجمّع يوم الخميس غاضبون نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية أمام منزل النائب أنور جمعة لبعض الوقت وغادروا المكان، ونتيجة علم مخابرات الجيش بالموضوع، تمّت مداهمة منازل هؤلاء صباح اليوم وألقي القبض عليهم".

قاموا بإعتقال البطل #حسن_مكحّل من ابناء بلدة علي النهري، بعد رشق حسين الحاج حسن بالبيض والبندورة بالأمس. pic.twitter.com/qiOZTEsern — Samah Ayass|سماح العياص (@Samahayass) August 14, 2021

وتابعت: "بعد علمنا بالأمر، عملنا مع مؤسّسة الجيش على إطلاق سراحهم. لذا نؤكد أن بيننا وبين أهلنا في بلدة علي النهري لا يوجد أي إشكال، وتبقى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تلقي بظلالها على الجميع هي الدافع لبعض الغضب هنا وهناك".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من بلدة علي النهري اللبنانية قالت إنه "لاحتجاز" حشد من المتظاهرين النائب حسين الحاج حسن وهو ما نفاه النائب في بيان صادر عنه لاحقا.

المصدر: "النهار" اللبنانية