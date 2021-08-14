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لبنان.. عون يطلب من مجلس النواب مناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية

أخبار العالم العربي

لبنان.. عون يطلب من مجلس النواب مناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية
Reuters
الرئيس اللبناني ميشال عون
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وجه الرئيس اللبناني ميشال عون رسالة إلى مجلس النواب نقلها رئيس المجلس نبيه بري، طلب فيها مناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية للبلاد.

وطلب عون من المجلس "مناقشة مستجدات الوضع في البلاد عقب قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقف الدعم على مواد وسلع حياتية وحيوية وما نتج عنه من مضاعفات".

وشدد عون على "ضرورة اتخاذ الموقف أو الإجراء المناسب في شأنها".

وحذر الرئيس اللبناني خلال اجتماع سابق مع حاكم مصرف لبنان المركزي من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لقرار رفع الدعم عن المحروقات.

بدوره حث رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الجميع على العمل لاحتواء القرار والحد من أضراره.

وأثار قرار حاكم المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات حالة من الغليان في الشارع اللبناني، وجرى تعليقه إلى حين إنجاز البطاقة التمويلية.

المصدر: "الرئاسة اللبنانية"

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