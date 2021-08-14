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لبنان.. شاهد لحظة اكتشاف البنزين في إحدى محطات المحروقات (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

لبنان.. شاهد لحظة اكتشاف البنزين في إحدى محطات المحروقات (صور + فيديو)
RT @LebISF
لبنان.. ضبط كميات كبيرة من مادتي البنزين والمازوت في إحدى محطات المحروقات
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ضبطت قوى الأمن الداخلي اللبنانية اليوم السبت كميات كبيرة من مادتي البنزين والمازوت مخزنة في إحدى محطات الوقود بمدينة صور، فيما البلاد تعاني أزمة محروقات خانقة.

وأفادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ بأن "دورية من فصيلة صور ضبطت حوالي 45 ألف ليتر من مادة ​البنزين​ و32 ألف ليتر من مادة ​المازوت​ في إحدى المحطات".

وأضافت أن الدورية كشفت عن مواسير وهمية تستخدم للتلاعب بقياس كمية ​المحروقات​ المخزنة.

وأشارت إلى أنه تم إجبار صاحب المحطة بفتحها وتعبئة ​الوقود​ للمواطنين واستدعائه للتحقيق.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ما يعانيه المواطن من جراء أزمة المحروقات.

وأكدت أنها سنقوم بتوجيه دوريات لمراقبة مخزون المحطات والتثبت من الكميات المتوفرة في الخزانات.

وشددت على أنه إذا تم التأكد من أن مخزون المحطات كاف وقابل للتوزيع وتمتنع عن تزويد المواطنين بها ستعمد إلى توزيعها بالطريقة التي تراها مناسبة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المواطنين.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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