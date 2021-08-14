لبنان.. شاهد لحظة اكتشاف البنزين في إحدى محطات المحروقات (صور + فيديو)

ضبطت قوى الأمن الداخلي اللبنانية اليوم السبت كميات كبيرة من مادتي البنزين والمازوت مخزنة في إحدى محطات الوقود بمدينة صور، فيما البلاد تعاني أزمة محروقات خانقة.

وأفادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ بأن "دورية من فصيلة صور ضبطت حوالي 45 ألف ليتر من مادة ​البنزين​ و32 ألف ليتر من مادة ​المازوت​ في إحدى المحطات".

وأضافت أن الدورية كشفت عن مواسير وهمية تستخدم للتلاعب بقياس كمية ​المحروقات​ المخزنة.

وأشارت إلى أنه تم إجبار صاحب المحطة بفتحها وتعبئة ​الوقود​ للمواطنين واستدعائه للتحقيق.

دوريّة من فصيلة صور تقوم بضبط حوالي 45 الف ليتر من مادّة البنزين و32 الف ليتر من مادة المازوت في احدى المحطّات بالاضافة الى كشف عن مواسير وهميّة تستخدم للتلاعب بقياس كمية المحروقات المخزّنة، وإجبار صاحب المحطّة بفتحها وتعبئة الوقود للمواطنين واستدعائه للتحقيق بناءً لاشارة القضاء pic.twitter.com/TKPxRSPGDF — قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 14, 2021

وأعلنت قوى الأمن الداخلي أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ما يعانيه المواطن من جراء أزمة المحروقات.

وأكدت أنها سنقوم بتوجيه دوريات لمراقبة مخزون المحطات والتثبت من الكميات المتوفرة في الخزانات.

وشددت على أنه إذا تم التأكد من أن مخزون المحطات كاف وقابل للتوزيع وتمتنع عن تزويد المواطنين بها ستعمد إلى توزيعها بالطريقة التي تراها مناسبة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المواطنين.

قوى الامن الداخلي لن تبقى مكتوفة الايدي امام ما يعانيه المواطن من جراء أزمة المحروقات#قوى_الامن#لبنانpic.twitter.com/33vNxdhkos — قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 14, 2021

#قوى_الامن تواصل الكشف على مخزون المحروقات لدى المحطّات في كافّة المناطق وتلاحق المخالفين pic.twitter.com/RJK9VbACVs — قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 14, 2021

تواصل دوريات قوى الامن الداخلي الكشف على مخزون المحروقات في المحطات وتتخذ الاجراءات اللازمة بحقّ المخالفين في المناطق كافة#قوى_الامن#لبنانpic.twitter.com/3SDvbXl1SL — قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 14, 2021

المصدر: وسائل إعلام لبنانية