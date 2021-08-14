 
مباشر

"تتوقع استهدافها".. مصدر لـRT: السفارة التركية في بغداد طلبت تعزيز الإجراءات الأمنية

أخبار العالم العربي

صفحة السفارة التركية على الفيس بوك
مركز تقديم الفيزا التركية في بغداد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r1w9

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، عن وجود معلومات لدى السفارة التركية في بغداد بشأن احتمالية تعرضها لاستهداف من قبل بعض الجماعات المناهضة لها.

وقال المصدر لـRT، إن "السفارة أرسلت برقية عاجلة إلى السلطات العراقية تطلب فيها تعزيز الإجراءات الأمنية حولها لمنع أي استهداف أو هجوم قد يطالها".

وأضاف، أن "المسؤولين في السفارة يتحدثون عن امتلاكهم معلومات بوجود محاولات من قبل جماعات لم يسمها- لاستهدافها".

وتقع السفارة التركية في بغداد، داخل المنطقة الخضراء الحكومية، حيث مقار حكومية ودولية.

وقبل يومين أفاد مراسلنا في العراق، بسقوط صواريخ قرب قاعدة (زليكان) العسكرية التركية في محافظة نينوى شمالي البلاد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا