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مراسلنا: تشاووش أوغلو في الجزائر بزيارة عمل تستمر يومين

أخبار العالم العربي

مراسلنا: تشاووش أوغلو في الجزائر بزيارة عمل تستمر يومين
Reuters
مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي
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يصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، إلى الجزائر، في زيارة عمل.

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وقال مراسلنا في الجزائر، إن زيارة تشاووش أغلو إلى البلاد تستمر يومين.

ومن غير الواضح حتى الساعة جدول لقاءات الوزير التركي خلال الزيارة.

وكان تشاووش أوغلو قدم خلال اتصال هاتفي الثلاثاء الماضي، تعازيه لنظيره الجزائري رمطان لعمامرة، بضحايا حرائق الغابات التي تشهدها الجزائر، متمنيا الصبر لذويهم ولعموم الشعب الجزائري.

المصدر: RT

حمزة عقون- الجزائر

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