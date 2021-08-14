واشنطن تحث تونس على "العودة إلى الديمقراطية البرلمانية بسرعة"

أعلن البيت الأبيض أن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جوناثان فاينر بحث مع الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة تكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة فاعلة في تونس.

وجاء في بيان للبيت الأبيض يوم الجمعة، أن فاينر نقل إلى الرئيس التونسي رسالة من الرئيس جو بايدن "مؤكدا له دعمه ودعم إدارة بايدن وهاريس للشعب التونسي وداعيا إلى العودة بسرعة إلى طريق الديمقراطية البرلمانية في تونس".

وأضاف البيان أن فاينر بحث مع سعيد "ضرورة تكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة فاعلة، قادرة على التعامل مع الأزمتين الصحية والاقتصادية اللتين تواجههما تونس".

إقرأ المزيد

وأكدت واشنطن أن "تمكين حكومة جديدة لإحلال الاستقرار في الاقتصاد سيوفر أيضا مجالا للحوار الشامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة".

وأشار البيان إلى أن فاينر التقى كذلك خلال زيارته لتونس بقادة المجتمع المدني، ونقل إليهم الدعم الأمريكي "لمشاركتهم الفعالة في بناء المستقبل الديمقراطي".

المصدر: رويترز