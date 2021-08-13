تونس.. الحماية المدنية تطالب بتوفير طائرة إطفاء لإخماد حريق جبل الشنانفة في ولاية زغوان

أكد المتحدث باسم الحماية المدنية في تونس معز تريعة يوم الجمعة، أن فرق الإطفاء تواصل منذ يوم الخميس مكافحة حريق بغابة غربال بمنطقة أم الأبواب من معتمدية الفحص بولاية زغوان.

وقال إن الحريق أتى حتى الآن على 200 هكتار من أشجار الصنوبر والأشجار الغابية.

وصرح بأنه تم إسناد فرق الإطفاء بالجهة بخمس شاحنة إطفاء من الإدارات الجهوية للحماية المدنية بولايات سليانة وباجة والمنستير وسيدي بوزيد وبن عروس، وأربع شاحنات إطفاء من الإدارة العامة للغابات.

وأشار معز تريعة إلى أنه يجري التنسيق الآن لطلب طائرة عسكرية تابعة لقوات جيش الطيران للمساهمة في إخماد حريق نشب بغابة جبل الشنانفة بمنطقة وادي القصب بالفحص، لأن المنطقة ذات التضاريس وعرة.

وأفاد المتحدث باسم الحماية المدنية بأن ألسنة اللهب تنتشر بسرعة في جبل الشنانفة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية