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الجزائر.. الحماية المدنية تسيطر على معظم حرائق ولاية الطارف الحدودية مع تونس

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الجزائر.. الحماية المدنية تسيطر على معظم حرائق ولاية الطارف الحدودية مع تونس
Reuters
الجزائر.. الحماية المدنية تسيطر على أغلب الحرائق في ولاية الطارف الحدودية مع تونس
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شهدت ولاية الطارف الجزائرية الحدودية مع تونس يوم الجمعة اندلاع حرائق عدة تعمل وحدات الحماية المدنية حاليا على إطفائها، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وقالت مصالح الحماية المدنية بولاية الطارف إنها أخمدت معظم الحرائق التي نشبت بغابات الولاية، فيما تعمل وحداتها على إطفاء 3 حرائق أخرى، بالتنسيق مع محافظة الغابات وفرق الدرك والجيش.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا أرفقوها بوسم "الطارف تستغيث"، تظهر عددا من الحرائق التي نشبت بغابات الولاية واقترابها من منازل السكان، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل.

وأحصت المديرية 8 حرائق بولاية الطارف، إلى جانب 3 في تيزي وزو، و10 في جيجل، و11 في بجاية، و3 في سطيف، 3 بسوق أهراس، و2 في بومرداس، 2 في البويرة وحريق واحد بولايات عين الدفلى، عنابة، قالمة، تبسة، سكيكدة، الشلف، برج بو عريرج، وتيارت.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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