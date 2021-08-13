الجيش الأردني: لم نحدد هوية الجندي الأردني الذي عثر على رفاته في القدس

نفى مصدر عسكري أردني مسؤول تحديد هوية الجندي الأردني الذي عثر على رفاته يوم الخميس في موقع تلة الذخيرة القريب من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وقال المصدر إن القوات المسلحة الأردنية أوفدت يوم أمس الخميس وبالتنسيق مع وزارة الخارجية لجنة مختصة لتحديد هوية الجندي من خلال الفحص الجيني DNA.

وتابع: "كلفت اللجنة كذلك بجلب المقتنيات العسكرية التي عثر عليها مع رفات الجندي خلال الحفريات في منطقة تل الذخيرة التي جرى على ترابها معارك الجيش العربي في الدفاع عن القدس خلال تلك الفترة".

وأضاف أن "القوات المسلحة الأدنية ستعلن عن أية إجراءات ونتائج تتخذ بهذا الخصوص"، مؤكدا أن "القوات المسلحة والجيش العربي هي المصدر الوحيد لأي معلومات وأخبار بهذا الشأن".

RT

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT + "عمون"