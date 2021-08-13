بمناسبة عيد المرأة.. الرئيس التونسي يزور حرفيات في صناعة الطين بمنطقة حي هلال (فيديو)

تجول الرئيس التونسي قيس سعيد بعد ظهر يوم الجمعة في منطقة حي هلال بتونس العاصمة، حيث زار مجموعة من النساء الحرفيات في مجال صناعة الطين، واطلع على الظروف المهنية الصعبة لهن.

وأكد سعيد حسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، مواصلة تحمل الأمانة والمسؤولية والوقوف إلى جانبهن والدفاع عن حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف العمل.

وتحتفل تونس بعيد المرأة في الـ13 من أغسطس من كل عام، وهو التاريخ الذي يوافق ذكرى تبني مجلة الأحوال الشخصية قوانين جوهرية تصب في صالح المرأة.

ومجلة الأحوال الشخصية هي سلسلة من القوانين التقدمية التونسية صدرت بتاريخ 13 أغسطس 1956 بمقتضى أمر من باي تونس، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى 1 يناير 1957.

وتهدف المجلة للمساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات لتحوز المرأة مكانة مهمة في المجتمع التونسي خصوصا والعربي عموما.

المصدر: RT