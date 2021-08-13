الأمم المتحدة: 11.3 مليون طفل يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية

أشارت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "يونيسف" إلى أن 11.3 مليون طفل في اليمن بحاجة للمساعدات الإنسانية.

إقرأ المزيد

وذكرت المنظمة في تقرير حديث أن اليمن لا يزال يعاني طوال سنوات الصراع الدامي فيه من أسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث يحتاج 20.7 مليون شخص أي نحو 71 بالمائة من إجمالي السكان إلى المساعدة الإنسانية.

وحذرت المنظمة مطلع يوليو من أن تعليم أكثر من ستة ملايين طفل في اليمن بات على المحك حيث يواجهون خطر الحرمان من التعليم وقالت في تقرير لها إن أكثر من مليوني طفل في سن التعليم منقطعين حاليا عن الدراسة في اليمن.

وكانت المنظمة قد ذكرت في وقت سابق أن 8.1 مليون طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية طارئة بسبب الصراع في البلاد وقالت في تغريدة على "تويتر": "هذه زيادة ضخمة مقارنة بنحو 1.1 مليون طفل قبل الحرب".

المصدر: رويترز