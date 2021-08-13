مرشحة لرئاسة الصومال: سأنافس الرجال على المنصب لتصحيح مسار الدولة

قالت المرشحة لخوض انتخابات الرئاسة بالصومال فوزية حاج آدم، إن الرجال فشلوا في إعادة هيبة الدولة والحد من معاناة المواطنين، مشيرة إلى أنها تسعى لمزاحمة الرجال لتصحيح مسار الدولة.

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وأضافت فوزية (50عاما) في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية أن "المرأة الصومالية لم تطمح على نحو جدي من قبل لمنصب الرئاسة منذ عقود، ليس عجزا عقليا ولا جسديا، بل لتجربة دور الرجل في إدارة البلاد".

وعن برنامجها الانتخابي، قالت فوزية إنه سيركز على تشكيل حكومة تكنوقراط "وزراء لا ينتمون لأحزاب سياسية" لتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية، "ما يمكن المواطن من ملامسة خدمات الدولة على خلاف الواقع الذي اعتاده من غياب شبه كامل للخدمات الأساسية التي توفرها الدولة".

وأرجعت ضعف مؤسسات الدولة إلى إسنادها إلى غير أهلها لاعتبارات قبلية ودون مراعاة الشخصية المناسبة.

وبشأن تصورها لسياسة بلادها الخارجية قالت فوزية: "لدي خبرة كبيرة في المجال الدبلوماسي منذ صغري، والسياسية الخارجية هي التي تحدد طبيعة العلاقات مع الدول الأخرى وهي تأتي ضمن إطار الأمن القومي".

وفوزية هي أول صومالية تعلن عزمها خوض انتخابات الرئاسة، التي سيتنافس فيها 20 مرشحا محتملا جميعهم من الرجال باستثنائها، ومن أبرزهم: الرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو، والرئيس السابق حسن شيخ محمود، والرئيس الأسبق شريف شيخ حسن.

المصدر: الأناضول