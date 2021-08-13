تحت شعار "خلي المرأة تحكم" مرشحة تسعى لرئاسة الصومال لـ"تصحيح مسار الدولة"

تستعد المرشحة المحتملة فوزية حاج آدم لخوض انتخابات الرئاسة بالصومال في أكتوبر المقبل، تحت شعار "خلي المرأة تحكم".

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وقالت فوزية في مقابلة مع وكالة "الأناضول" إن "المرأة الصومالية لم تطمح على نحو جدي من قبل لمنصب الرئاسة منذ عقود، ليس عجزا عقليا ولا جسديا بل لتجربة دور الرجل في إدارة البلاد".

ورأت أن "الرجال فشلوا في إعادة هيبة الصومال والحد من معاناة الصوماليين، واستشعارا بهذه المسؤولية الكبيرة أسعى لمزاحمة الرجال في خوض سباق الرئاسة، لتصحيح مسار الدولة وإنهاء الأزمة".

وفوزية هي أول صومالية تعلن عزمها خوض انتخابات الرئاسة التي سيتنافس فيها 20 مرشحا محتملا جميعهم من الرجال باستثنائها ومن أبرزهم: الرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو، والرئيس السابق حسن شيخ محمود، والرئيس الأسبق شريف شيخ حسن.

وعن برنامجها الانتخابي، قالت فوزية إنه سيركز على تشكيل حكومة تكنوقراط (وزراء لا ينتمون لأحزاب سياسية) لتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية، ما يمكن المواطن من ملامسة خدمات الدولة، على خلاف الواقع الذي اعتاده من غياب شبه كامل للخدمات الأساسية التي توفرها الدولة.

وأرجعت ضعف مؤسسات الدولة إلى إسنادها إلى غير أهلها لاعتبارات قبلية ودون مراعاة الشخصية المناسبة.

وبشأن تصورها لسياسة بلادها الخارجية قالت فوزية: "لدي خبرة كبيرة في المجال الدبلوماسي منذ صغري والسياسية الخارجية هي التي تحدد طبيعة العلاقات مع الدول الأخرى وهي تأتي ضمن إطار الأمن القومي".

المصدر: الأناضول