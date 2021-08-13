مساجد فلسطين تتضامن مع ضحايا الحرائق في الجزائر

أقامت مساجد فلسطين اليوم الجمعة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحرائق في الجزائر، التي تعاني من موجة حرائق راح ضحيتها العشرات.

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وقال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، في خطبة الجمعة بمدينة رام الله: "شعبنا الفلسطيني يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يحمي الجزائر وشعبها ويبعد عنها كل سوء"، مضيفا أن "الجزائر حكومة وشعبا كانت على الدوام الحضن الدافئ والملاذ الآمن لأبناء شعبنا في كافة مراحل نضاله على مر التاريخ".

وأكد الهباش: "إننا لا يمكن أن ننكر وقوف الجزائر رسميا وشعبيا مع قضيتنا الفلسطينية، والشعار الجزائري التاريخي نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة"، آملا بأن تتمكن الجزائر من تجاوز هذه المحنة.

وأدت الحرائق التي اندلعت في بعض ولايات الجزائر، إلى وفاة 69 شخصا حتى اللحظة، فيما أعلنت الجمهورية الجزائرية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

المصدر: "وفا"