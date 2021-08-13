مديرية الطيران المدني تنفي حصول أي مشكلة في مطار بيروت

نفى مدير عام ​الطيران المدني​ في لبنان ​فادي الحسن​، حصول أي مشكلة في ​مطار بيروت​، مبينا أن انقطاع التيار الكهربائي في المطار كان لدقائق جراء عطل تقني.

وأكد الحسن أنه لا توجد أزمة مازوت في المطار، مشددا على أن "ما حصل بالأمس انقطاع جزئي لدقائق جراء عطل تقني".

وفي السياق نفسه، نفت ​المديرية العامة للطيران المدني​ في ​مطار بيروت الدولي​، "المعلومات المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن توقف ​المطار​ عن العمل وتأجيل رحلاته"، وأعلنت أن "ما يتم تداوله غبر صحيح والأمور طبيعية في المطار".

المصدر: "النشرة"