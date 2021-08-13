اجتماع أردني- إسرائيلي لتحديد هوية رفات جندي

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اجتمعت مع ممثلين عن السلطات الأردنية لتحديد وتشخيص رفات الجندي الذي عثر عليه في تلة الذخيرة في حي الشيخ جراح.

من جهته، نفى مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمنة تحديد هوية الجندي الأردني الذي عثر على رفاته يوم أمس.



وأكد المصدر أن "القوات المسلحة أوفدت أمس الخميس وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لجنة مختصة لتحديد هوية الشهيد من خلال الفحص الجيني DNA، وجلب المقتنيات العسكرية التي عثر عليها مع رفات الجندي خلال الحفريات في منطقة تل الذخيرة التي جرى على ترابها معارك الجيش العربي في الدفاع عن القدس خلال تلك الفترة".



وبين المصدر أن القوات المسلحة ستعلن عن أية إجراءات ونتائج تتخذ بهذا الخصوص، مؤكدا أن "القوات المسلحة الأردنية هي المصدر الوحيد لأي معلومات وأخبار بهذا الشأن".

RT

RT

المصدر: RT + "خبرني"