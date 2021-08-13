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مراسلتنا: مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمصلين قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

أخبار العالم العربي

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أفادت مراسلتنا في الضفة الغربية، اليوم الجمعة، باندلاع مواجهات بين عناصر الجيش الإسرائيلي والمصلين قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب القدس.

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وأظهر مقطع فيديو، إطلاق القوات الإسرائيلية القنابل الصوتية، وإجبارهم على الخروج من ساحات وأروقة المسجد.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مدير أوقاف الخليل جمال أبو عرام قوله إن عدد المصلين تراوح ما بين 15 و20 ألفا، أدوا صلاة الجمعة في المسجد الإبراهيمي، مضيفا أنه "عقب انتهاء الصلاة، قام جنود الاحتلال بإطلاق القنابل الصوتية والتنكيل بالمصلين، وإغلاق أبواب المسجد".

المصدر: RT+ معا

يافا ستيتي- الضفة الغربية

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