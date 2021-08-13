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لبنان.. مطار بيروت يغرق في الظلام

مال وأعمال

لبنان.. مطار بيروت يغرق في الظلام
Reuters
مطار رفيق الحريري الدولي
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أظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، انقطاع التيار الكهربائي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث يعاني لبنان من أزمة انقطاع في التيار.

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وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن المسافرين اضطروا إلى الانتظار أكثر من ساعة كاملة في داخل صالات المطار في الظلام ليلا.

ويعاني لبنان من أزمة وقود متفاقمة، أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن جميع المناطق لساعات طويلة.

وكان مصرف لبنان قرر أمس الخميس رفع الدعم عن المحروقات، حيث شهدت محطات المحروقات في البلاد طوابير لتعبئة الوقود الذي بدأ ينفد تدريجيا من الأسواق.

المصدر: الجديد+ وسائل التواصل الاجتماعي+ RT

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