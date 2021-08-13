قيس سعيد يتحدث عن "غسالة النوادر السياسية" و"قنوات تصريف المياه"

أثناء اجتماع للجنة الوطنية لمجابهة الكوارث بقصر قرطاج، انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد أولئك "الذين عبثوا بالتونسيين في كل مظاهر الحياة"، مشيرا إلى أن بعض الكوارث مفتعل.

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ولفت سعيد خلال هذا الاجتماع الذي حضره رضا الغرسلاوي، المكلف بتسيير وزارة الداخلية، إلى وجود من يعمل الآن على قطع مياه الشرب في بعض المناطق، مشيرا إلى أن بعض الكوارث مفتعل بل يرتقي إلى مرتبة الجريمة.

وقال الرئيس في هذا السياق: "ستأتي غسالة النوادر السياسية ليس في مسالك المياه ولكن عن طريق القانون بالرغم من أن البعض مكانه قنوات تصريف المياه وستطهر الذين عبثوا بالتونسيين في كل مظاهر الحياة".

وأكد الرئيس التونسي أنه سيعمل بدون هوادة على أن يعود الماء لكل التونسيين، مضيفا قوله إن من أراد أن يشوه الحقائق فالتاريخ كفيل بفضحه.

وأعطى سعيد التعليمات "بضرورة تكثيف العمل الاستشرافي وتدعيم الموارد البشرية واللوجستية وتوفير التجهيزات وطائرات الإطفاء، فضلا عن مزيد اليقظة وتعزيز تكوين الإطارات والأعوان لاستشعار الكوارث والتصدي لها".

المصدر: tunisien