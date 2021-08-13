اندلاع حرائق بالجبل الأخضر في ليبيا (فيديو)
اندلعت حرائق ليل أمس الخميس، في غابات منطقة البياضة في الجبل الأخضر شمال شرقي ليبيا.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو لاندلاع الحرائق.
شاهد| تداول نشطاء صورا لاندلاع حرائق في غابات منطقة البياضة في #الجبل_الأخضر#متداول - #ليبيا#التناصحpic.twitter.com/4tSj8wCxoa— قناة التناصح (@TanasuhTV) August 12, 2021
اللهم بردا وسلاماً على البيضاء والبياضة والجبل الأخضر..#حرائق_الجبل_الاخضرpic.twitter.com/EvKAQdG3ID— Abdullَّatif El-rَّajhy (@tifee24) August 12, 2021
ولم تصدر أي أنباء رسمية عن وجود خسائر جراء هذه الحرائق.
وكانت تونس والجزائر، الحدوديتان مع ليبيا، شهدتا كذلك في الأيام الماضية حرائق، بعضها مفتعل، وفق ما أعلنت السلطات.
ففي الجزائر قتل 69 شخصا جراء الحرائق وقال الرئيس عبد المجيد تبون إن بعضها مدبر وإجرامي.
أما في تونس، فقد اندلعت حرائق عدة في أكثر من منطقة، وقال الرئيس قيس سعيد إن بعضها حرائق مفتعلة.
المصدر: وسائل إعلام ليبية+RT