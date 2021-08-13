الإعلان في ليبيا عن اعتقال المتهم بقتل 16 مصريا رميا بالرصاص عام 2016

أعلن "اللواء 444 قتال" التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية القبض على شخص تتهمه النيابة العامة بقتل 16 مواطنا مصريا في ليبيا عام 2016 رميا بالرصاص.

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وأفاد التشكيل الأمني الليبي بأن مفرزة خاصة تابعة له، كانت تعمل متخفية في ملابس مدنية، قبضت مساء الأربعاء على شخص يرمز لاسمه بالحرفين "ح. أ".

وأوضح "اللواء 444" أن الشخص المقبوض عليه "قام بقتل 16 مصريا مقيما في ليبيا عام 2016 رميا بالرصاص في مدينة بني وليد"، مشيرا إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده تمهيدا لإحالته للنائب العام.

ووصف التشكيل المسلح التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الرجل بأنه كان "المتسبب من خلال عملية قتله الوحشية لمقيمين أبرياء من الجالية المصرية في ليبيا في إثارة حدة الغضب على الصعيدين المحلي والدولي، حتى أصبحت هذه القضية قضية رأي عام تناولتها عدة قنوات مصرية وعربية".

وشدد "اللواء 444" على أن الحملات ضد الإجرام والجريمة ستتواصل ولن تتوقف، مضيفا قوله: "نذكّر الجميع بأنّنا سنضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المواطن والمُقيم، وأن القانون لا يتغيّر ولا يتبدل والمجرم سيلقى جزاءه مهما فرّ من العدالة ولو بعد سنوات ".

يشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية كانت أعلنت على لسان المتحدث باسمها قي 27 أبريل عام 2016 أن القاهرة تتابع أنباء مقتل نحو 16 مصريا في "بني وليد" في شمال غرب ليبيا على أيدي عصابات التهريب بالمنطقة.

وأوضح ببيان للخارجية المصرية حينها أن المعلومات الأولية المتوفرة، تشير إلى أن عددا من المصريين من المهاجرين غير الشرعيين يتراوح ما بين 12 - 16 شخصا، لقوا حتفهم في اشتباك مع عناصر من عصابات التهريب، لافتا إلى أن السفارة المصرية تواصلت مع سلطات الطب الشرعي في تلك المنطقة لفحص الجثامين تمهيدا للتعرف على هوية الضحايا وإعادتهم إلى بلادهم.

المصدر: اللواء 444 قتال + RT