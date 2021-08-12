الجيش المصري يعلن مقتل وإصابة 9 من جنوده وتصفية 13 مسلحا في سيناء

أعلنت القوات المسلحة المصرية يوم الخميس أنها واصلت أعمالها لملاحقة العناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء، ونجحت في القضاء على 13 عنصرا تكفيريا.

ولفتت إلى أن المواجهات مع المسلحين أسفرت عن مقتل وإصابة 9 جنود من القوات المسلحة.

وأضافت "أنه واستكمالا لجهود القوات المسلحة للقضاء على العناصر الإرهابية بوسط وشمال سيناء تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من ضبط 15 بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، و20 خزنة بندقية آلية".

وأشارت إلى أنها ضبطت أيضا عددا من الدراجات النارية التى تستخدمها العناصر المسلحة في تنفيذ عملياتها الإرهابية، كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة ومنظاري ميدان ومبالغ مالية من مختلف العملات.

المصدر: RT