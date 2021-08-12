"فرانس برس" تكشف حقيقة انتشار الجيش القطري في الشوارع وإطلاق النار على مواطنين

كشفت وكالة "فرانس برس" عن حقيقة صورة ومقطع فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي لانتشار القوات المسلحة القطرية في الشوارع وإطلاقها النار على المواطنين.

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وقالت الوكالة: "ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية صورة قيل إنها تظهر انتشار الجيش القطري في الشوارع في الساعات الماضية لكن هذه الصورة منشورة في الحقيقة قبل سنوات طويلة وتظهر الجيش الإسرائيلي بعد هجوم نفذه فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة".

وأضافت: "يظهر في الصورة رتل من الآليات العسكرية في شارع مضاء ليلا وجاء في التعليقات "إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة من مجموعات مسلحة، ونزول الجيش في شوارع قطر".

وحسب الوكالة "ظهرت الصورة بهذا السياق على موقع "فيسبوك" في الساعات الماضية بالتزامن مع ظهور وسم #قطر تنتفض على موقع "تويتر" وذلك في سياق سلسلة من الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا على "تويتر" مرفقة بعدة أوسمة بينها #الشعب يقاطع انتخابات الشورى، و#قطر تنتفض".

وتابعت الوكال: "لكن التفتيش عن الصورة على محركات البحث سرعان ما يظهر أن الصورة سبق أن نشرت في السنوات الماضية في سياق مختلف تماما".

وأشارت إلى أنه "يكفي مجرد نشر الصورة منذ العام 2015 على الأقل بحسب ما وقع عليه صحافيو "فرانس برس" لنفي أن تكون ملتقطة في الساعات الماضية في قطر.

وقالت: "حين نشرت هذه الصورة في العام 2015 قيل إنها تظهر الجيش الإسرائيلي منتشرا على إثر عملية نفذها فلسطينيون قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلّة".

كما كشفت وكالة "فرانس برس" عن "حقيقة فيديو منشور في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تظاهرات وتدخل بإطلاق النار في قطر".

وأضافت: "أظهر الفيديو المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي مسلحين يطلقون النار من بنادق رشاشة قيل وقتها إنهم مسلحون من قطر يعترضون على القانون الانتخابي في البلاد حيث أظهر الفيديو المصور ليلا مبنى مضاء وحوله إطلاق نار كثيف".

وقالت الوكالة إن "حسابات مغرضة علقت على مواقع التواصل أن الفيديو يظهر اعتراضا على قانون انتخاب مجلس الشورى، إلا أن خدمة وكالة الصحافة الفرنسية AFP لتقصي الحقائق أوضحت أن الفيديو يعود في الحقيقة إلى عرس في اليمن، ونشر لأول مرة في الثامن عشر من فبراير عام 2020 وجاء في الشرح المرفق معه أنه يظهر عرسا في منطقة وادي هينن الواقعة في حضرموت في اليمن".

المصدر: "أ ف ب"