الأمن المصري يعلق على أنباء الانتحار في سجن العقرب

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا ردت فيه على ما تم تداوله عبر "فيسبوك" حول إضراب عدد كبير من نزلاء سجن العقرب.

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وقالت الداخلية المصرية: "هناك ادعاءات حول محاولات انتحار بين النزلاء بسبب التضييق المتواصل ومنع الزيارات".

وأضافت: "ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة جملة وتفصيلا... ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب".

وسجن العقرب يقع ضمن مجموعة سجون طرة جنوب القاهرة ويقبع فيه السجناء السياسيون من الإخوان المسلمين ونشطاء حركة 6 أبريل وغيرهم من السياسيين.

المصدر: المصري اليوم