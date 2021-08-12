نائب تونسي: الكثير من النواب سيتداينون لخلاص كراء بيوتهم ومصاريف أطفالهم

أكد رئيس "كتلة ائتلاف الكرامة" في تونس سيف الدين مخلوف أن الأغلبية العظمى من نواب البرلمان لا دخل لهم سوى راتب المجلس.

وأضاف مخلوف في تدوينة على "فيسبوك" يوم الخميس، أن الكثير من النواب "مهدد الآن برجوع شيكات دون رصيد أو بحلول آجال أقساط قروضهم الشخصية أو سيتداينون لخلاص كراء بيوتهم ومصاريف أطفالهم".

وأفاد بأن جميع ما ذُكر بسبب ازدهار المحاكمات الشعبية والاتهامات العشوائية والقرارات الشعبوية، في إطار الهوجة الانقلابية، وفق تقديره.

وتابع: "عندما ترتكب قاضية جريمة فساد.. لا يصبح كل القضاء فاسدا ولا كل القضاة مجرمون وفاسدون.. وعندما يرتشي عون أمن فاسد.. لا يصبح كل الأمنيين مرتشون ولا فاسدون.. وعندما تجد مخزن تبريد ملآن بالخضر والغلال فالأصل أن نطمئن على حسن تزويد الأسواق خارج أشهر الصابة.. ولا يعني ذلك أن صاحبه محتكر أو فاسد.. وعندما تجد نائب شعب مليارديرا أو فاسدا.. لا يعني أن كل النواب مليارديرات أو فاسدون..".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن يوم 25 يونيو بالتزامن مع اندلاع احتجاجات في عدد من المدن، عن جملة من القرارات الاستثنائية وفقا للفصل 80 من دستور البلاد.

ونصت القرارات على تجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن نواب البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

المصدر: وسائل إعلام تونسية