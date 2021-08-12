بينها "الفسق والفجور".. القضاء العراقي يشكل لجنة عليا لمراقبة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، تشكيل لجنة عليا لمتابعة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها "الفسق والفجور".

ووفقا لوثيقة صادرة عن المجلس، فإن اللجنة مشكلة من سبع جهات قضائية وأمنية ونقابية، ترصد ما يبث على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بـ"الأخلاق العامة".

وبحسب الوثيقة، فإن دواعي تشكيل هذه اللجنة، هي ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تدعو إلى "زعزعة الأخلاق العامة ونشر الفسق والفجور أو التحريض الطائفي للحصول على مكاسب انتخابية".

المصدر: RT