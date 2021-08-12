حكم ميداني في الجزائر.. مواطنون يحرقون شابا زعموا أنه المتسبب في الحرائق وآخرون ينفون ضلوعه

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقطع فيديو على نطاق واسع قالوا إنه لشاب تعرض للحرق في ولاية تيزي وزو للاشتباه بضلوعه في إضرام النيران بغابات الولاية.

إلا أن أصدقاء الضحية قالوا إن الشاب توجه من أجل التطوع لإخماد الحرائق.

هدا رسام و فنان و موسيقى خاطيه ڨاع لبارح كان يلم فالتبرعات يروح بتيزي وزو يعاون صبح مقتول و محروق pic.twitter.com/9w1U2BTZ9r — justice pour Djamel bensmail (@mario_f28) August 11, 2021

وذكرت مجموعة من الشباب أن الضحية فنان وينحدر من منطقة خميس مليانة وجمع أموالا أمس من أجل الذهاب إلى تيزي وزو للتطوع والمساهمة في إطفاء الحرائق.

وطالب مواطنون السلطات الوصية بفتح تحقيق في الحادثة وتطبيق القانون على المتسببين في حرق الشاب.

♦️هذه صورة #الشاب_الفنان من #مليانة الذي ذهب حسب فديو لأصدقائه ليساعد في إطفاء #الحرائق#بتيزي_وزو و إذابه يقتل حرقا حسب روايتهم مما ولد كثير كلام هناو هناك و ربما خيط #فتنة عند البعض #بداية نقول #رحمة_الله_عليه و صبرنا و صبر ذويه و أصدقائه #ثانيا يجب #معاقبة_الجنات_المباشرين..👇 pic.twitter.com/YDFR21vSq4 — برقاي رشيد (@berkai_rachid) August 11, 2021

ولم تصدر المديرية العامة للأمن الوطني أي توضيح حتى الساعة (00:30 بالتوقيت المحلي) بشأن حادثة حرق الشاب وهوية الفاعلين، في الوقت الذي وجه فيه البعض أصابع الاتهام إلى عناصر من حركة "الماك" الانفصالية المصنفة على لائحة الإرهاب.

المصدر: "أوراس"