باسيل واصفا قرار رفع دعم المحروقات بـ"المؤامرة والجريمة": سلامة قرر تفجير البلد

وصف جبران باسيل رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، قرار رفع الدعم عن المحروقات بـ"الجريمة والمؤامرة"، معتبرا أن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة "قرر تفجير البلد".

وفي تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، كتب باسيل: "لما اقتربت البطاقة التمويلية من الإنجاز، والحكومة من التشكيل، قرر الحاكم أن يفجر البلد بغطاء ممن لا يريدون الحكومة".

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لمّا اقتربت البطاقة التمويلية من الانجاز،والحكومة من التشكيل،قرّر الحاكم ان يفجّر البلد بغطاء ممّن لا يريدون الحكومة!سلامة هو حاكم المركزي وليس حاكم البلد لكي يقرّر وحيداً رفع الدعم فجأة!على الرئيس والحكومة والشعب ان يمنعوا تنفيذ المؤامرة.انّها جريمة موصوفة ويجب ايقاف مرتكبيها GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 11, 2021

وأضاف: "سلامة هو حاكم المركزي وليس حاكم البلد لكي يقرر وحيداً رفع الدعم فجأة".

وتابع: "على الرئيس (ميشال عون) والحكومة والشعب أن يمنعوا تنفيذ المؤامرة.. إنها جريمة موصوفة ويجب إيقاف مرتكبيها".

وكان المصرف المركزي اللبناني أعلن في بيان له مساء الأربعاء عن رفع الدعم عن أسعار المحروقات.

المصدر: RT