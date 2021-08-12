السعودية.. القبض على باكستاني نشر فيديو عن حيازته مبالغ مالية مجهولة المصدر (فيديو)

ألقت الجهات الأمنية في السعودية يوم الأربعاء القبض على مقيم باكستاني في مكة المكرمة لنشره مقطع فيديو يظهر حيازته مبالغ مالية متباهيا بذلك.

وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لشخص صور ونشر حيازته لمبالغ مالية مجهولة المصدر عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي والتباهي بذلك، فقد تمكنت الجهات الأمنية بالمنطقة من تحديد هويته والقبض عليه.

وأضاف المتحدث أنه مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الثالث من العمر.

وأشار إلى ان إجراءات الاستدلال الأولية كشفت أن المبلغ يعود لمؤسسة تجارية يعمل فيها مقيم من الجنسية ذاتها.

وأفاد بأنه قد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية