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أجهزة الأمن المصرية تكشف ملابسات العثور على حمير نافقة ومسلوخة بالمنوفية

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أجهزة الأمن المصرية تكشف ملابسات العثور على حمير نافقة ومسلوخة بالمنوفية
Reuters CJB/mjb
صورة تعبيرية
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تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عثور أهالي إحدى قرى المنوفية على حمير نافقة وبعضها منزوع الجلد.

ورصد رجال الأمن تداول منشور على "فيسبوك"، بشأن عثور أهالي إحدى قرى مركز الباجور بالمنوفية على 38 حمارا نافقا وبعضها منزوع الجلد.

وبالفحص تبين أن مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية تلقى بلاغا من أهالي إحدى القرى، بقيام شخصين بذبح حمير على ضفاف إحدى المجاري المائية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وجود 34 حمارا نافقا، منها حماران مسلوخان وتم ضبط الشخصين المُتهمين وبحوزتهما قطع جلد وأسلحة بيضاء، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسلخ الدواب النافقة للحصول على جلودها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

المصدر: "الأهرام"

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