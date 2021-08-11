الجيش الوطني الليبي: القبض على قيادي من "داعش" سوداني الجنسية والتحقيق معه يقود لمعلومات خطيرة (صور)

أعلن الجيش الوطني الليبي القبض على قيادي بتنظيم "داعش" سوداني الجنسية، مشيرا إلى أن التحقيقات معه تقود لمعلومات خطيرة.

وقال الجيش في بيان له إنه "في كمين محكم لوحدات القوات المسلحة والمكلفة بمهام مطاردة عناصر العصابات التكفيرية والإجرامية في منطقة الجنوب الغربي، تمكنت من القبض على متطرف تكفيري يتبع لتنظيم (داعش) الإرهابي يدعى آدم إبراهيم أحمد، سوداني الجنسية، وذلك بالقرب من منطقة القطرون في اقصى الجنوب الغربي".

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وأشار إلى أن "عددا من الإرهابيين تمكنوا من الهروب باتجاه الحدود التشادية".

وأضاف أن "المعلومات التي أدلى بها الإرهابي المقبوض عليه أنه كان يعمل تحت أمرة أمير إرهابي سعودي الجنسية داخل الأراضي الليبية".

وتابع أن "عمليات مطاردة الإرهابيين والخارجين عن القانون لا زالت مستمرة مستمرة حسب الخطة المعتمدة من قبل غرفة عمليات القيادة العامة".

المصدر: RT