السفارة الأمريكية في القدس تصدر توضيحا مهما حول "أنباء" زيارة وفد أمريكي للحرم القدسي الشريف

أصدرت السفارة الأمريكية في القدس مساء يوم الأربعاء، توضيحا مهما حول "أنباء" زيارة وفد أمريكي للحرم القدسي الشريف.

وقال المتحدث باسم السفارة في بيان مقتضب: "لم يقم أي مسؤول من سفارة الولايات المتحدة أو الحكومة الفيدرالية بزيارة الحرم الشريف في 10 أغسطس".

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مضيفا: "أنه ولأسباب تتعلق بالخصوصية لا نتدخل بأمور السفر الشخصي لمواطني الولايات المتحدة".

وأوضح أن زيارة أي مواطن أمريكي للموقع بالأمس لا يمثل الحكومة الأمريكية.

وأفاد بأن سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد لا تزال تحترم الوضع الراهن في الحرم الشريف.

وكانت مراسلتنا في القدس قد ذكرت أن وفدا أمريكيا قام برفقة عناصر من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية بجولة في المسجد الأقصى يوم الثلاثاء.

وقالت المراسلة إن حراس المسجد الأقصى لم يستطيعوا تمييز هوية الأشخاص، كما لم تعرف سبب الزيارة.

وأشارت إلى أن الوفد دخل من باب المغاربة وخرج من باب الأسباط ومن ثم إلى شارع الواد.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية