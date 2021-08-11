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الرئيس التونسي معلقا على توقيف قاضية: لا فضل لأحد على أحد بوظيفته أو مركزه

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الرئيس التونسي معلقا على توقيف قاضية: لا فضل لأحد على أحد بوظيفته أو مركزه
AFP TUNISIAN PRESIDENCY
الرئيس التونسي قيس سعي
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أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الأربعاء، عن أسفه بعد توقيف قاضية بحوزتها مبلغ مالي يعادل 450 ألف يورو.

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وقال معلقا على الواقعة: "لو أن فتى سرق من دكان كبير بضاعة بسيطة لكان مآله السجن، أما صاحب المليار والنصف (حوالي 450 ألف يورو)، الواضح لكل التونسيين أن يُفرض تطبيق العدل على الكل، لا فضل لأحد على أحد بوظيفته أو مركزه المالي".

وأعرب سعيد عن أسفه من ضرب البعض القانون عرض الحائط وذلك نتيجة "وجود دول داخل الدولة"، مجددا تمسكه بتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.

وكانت وسائل إعلام تونسية أفادت مساء يوم الثلاثاء بأن الحرس الديواني التابع لولاية المنستير أوقف قاضية بحوزتها نحو 450 ألف يورو.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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