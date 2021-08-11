بالأسماء.. حكم قضائي في مصر بإدراج "جماعة الإخوان" و56 شخصا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة 10 جنوب المشكلة في غرفة المشورة، بإدراج جماعة الإخوان و56 شخصا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وأصدرت المحكمة القرار رقم 16 لسنة 2021 بإدراج إرهابيين، والقرار رقم 3 لسنة 2021 والذي يقضي بإدراج كيانات إرهابية في القضية رقم 984 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

جدير بالذكر أن مصر حظرت جماعة الإخوان المسلمين على خلفية أعمال عنف وإرهاب واسعة النطاق اتهمتها السلطات المصرية بالوقوف خلفها على مدار السنوات الماضية.

RT - القاهرة ناصر حاتم