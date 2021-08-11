 
مباشر
عاجل
تشيلسي الإنجليزي يتوج بطلا لكأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه على حساب فياريال الإسباني

بالأسماء.. حكم قضائي في مصر بإدراج "جماعة الإخوان" و56 شخصا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

أخبار العالم العربي

بالأسماء.. حكم قضائي في مصر بإدراج
Reuters
مصر.. حكم قضائي بإدراج الإخوان و56 شخصا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r18x

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة 10 جنوب المشكلة في غرفة المشورة، بإدراج جماعة الإخوان و56 شخصا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وأصدرت المحكمة القرار رقم 16 لسنة 2021 بإدراج إرهابيين، والقرار رقم 3 لسنة 2021 والذي يقضي بإدراج كيانات إرهابية في القضية رقم 984 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

جدير بالذكر أن مصر حظرت جماعة الإخوان المسلمين على خلفية أعمال عنف وإرهاب واسعة النطاق اتهمتها السلطات المصرية بالوقوف خلفها على مدار السنوات الماضية.

بالأسماء.. حكم قضائي في مصر بإدراج
بالأسماء.. حكم قضائي في مصر بإدراج
بالأسماء.. حكم قضائي في مصر بإدراج
بالأسماء.. حكم قضائي في مصر بإدراج

RT - القاهرة ناصر حاتم

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا