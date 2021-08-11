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قرقاش: استقرار الأوضاع الداخلية في الخليج مصلحة مشتركة

أخبار العالم العربي

قرقاش: استقرار الأوضاع الداخلية في الخليج مصلحة مشتركة
AFP Iakovos Hatzistavrou / POOL
أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات
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قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن "استقرار الأوضاع الداخلية في الخليج العربي ودوله مصلحة مشتركة يجب ألا تغيب عن بالنا".

وكتب في تغريدة على "تويتر": "الاحترام الكامل للسيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي قواعد أساسية تُعبّر عن توجه الإمارات ولا نحيد عنه".

وأضاف: "طموحنا لبلدنا كبير وإدراكه مرتبط باستقرار المنطقة وازدهارها".

المصدر: RT

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