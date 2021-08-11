قرقاش: استقرار الأوضاع الداخلية في الخليج مصلحة مشتركة

قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن "استقرار الأوضاع الداخلية في الخليج العربي ودوله مصلحة مشتركة يجب ألا تغيب عن بالنا".

وكتب في تغريدة على "تويتر": "الاحترام الكامل للسيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي قواعد أساسية تُعبّر عن توجه الإمارات ولا نحيد عنه".

وأضاف: "طموحنا لبلدنا كبير وإدراكه مرتبط باستقرار المنطقة وازدهارها".

استقرار الاوضاع الداخلية في الخليج العربي ودوله مصلحة مشتركة يجب الا تغيب عن بالنا، والاحترام الكامل للسيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي قواعد أساسية تُعبّر عن توجه الامارات ولا نحيد عنه، طموحنا لبلدنا كبير وادراكه مرتبط باستقرار المنطقة وازدهارها. pic.twitter.com/dlWNEtnVcj — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 10, 2021

المصدر: RT