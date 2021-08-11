مجلس الوزراء الكويتي قلق من تهديد أمن الملاحة البحرية في الخليج

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن "بالغ قلقه" مما وصفها بالتبعات الخطيرة لتهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية في المياه المؤدية إلى الخليج والمناطق المحيطة لبحر عمان وبحر العرب.

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وفي بيان أعقب اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، أعلن المجلس دعمه للبيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن قبل يومين، حول الأمن البحري، وقال إنه يقدر ما أنطوى عليه البيان "من أسس ومرجعيات دولية تدفع إلى الحفاظ على أمن وسلامة تلك الممرات البحرية".

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية