 
مباشر
عاجل
تشيلسي الإنجليزي يتوج بطلا لكأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه على حساب فياريال الإسباني

الحشد الشعبي يعلن إحباط "مخطط إرهابي" لاستهداف المجالس الحسينية في بغداد

أخبار العالم العربي

الحشد الشعبي يعلن إحباط
مجالس حسينية في شهر محرم - العراق - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r18o

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء، إحباط "مخطط إرهابي" لاستهداف المجالس الحسينية خلال شهر محرم في العاصمة بغداد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "عملية نوعية قامت بها مديرية الأمن والانضباط بالتعاون مع استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد والفوج الثاني/لواء 55 فرقة 17 في الجيش العراقي وبدلالة الإرهابي المعتقل الذي يعمل ضمن ولاية العراق قاطع جنوب بغداد، وبعد التحقيق والمتابعة الدقيقة استطاعت المديرية تحديد مخبأ أسلحة يستخدمه الإرهابيون في داعش".

وأضافت، أن "القوة عثرت على أحزمة ناسفة وعبوة لاصقة في منطقة الزيدان غربي العاصمة بغداد، حيث كان الدواعش يرومون استخدامها ضد المجالس الحسينية خلال أيام شهر محرم الحرام".

ومنذ أيام بدأ المسلمون الشيعة في العراق بإقامة مجالس العزاء الحسينية مع اقتراب العاشر من محرم الحرام حيث ذكرى مقتل الإمام الحسين، حفيد النبي محمد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا