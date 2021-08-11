تونس.. الحبيب جملي يقترح خارطة طريق للخروج من الأزمة

اقترح الحبيب جملي، رئيس الحكومة التونسية المكلف سابقا، اليوم الأربعاء، خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

وأوضح الجملي في خارطة الطريق التي نشرها عبر صفحته على "فيسبوك" أنه لابد من الإسراع بتعيين رئيس حكومة إنقاذ وطني يحظى باحترام الجميع أو الأغلبية وتتوفر فيه أهم الخصال التي أهمها أن يكون صاحب رؤية استشرافية لتونس والمستقبل، وأن يتمكن من تشكيل حكومة إنقاذ وطني مستقلة تتوفر في أعضائها الكفاءة اللازمة.

ودعا الحبيب الجملي أيضا إلى استئناف عمل البرلمان وفق شروط محددة يتم الاتفاق بشأنها مسبقا ومصادقة البرلمان على الحكومة مباشرة بعد تكوينها.

كما طالب ضمن خارطة الطريق بتنظيم حوار اقتصادي اجتماعي مدته شهر على أقصى تقدير تحت إشراف رئيس البلاد أو من ينوبه وتنظيم حوار سياسي مع استكمال إعداد برنامج الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي من طرف الحكومة.

وضمت خارطة الطريق كذلك الدعوة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وإدارة المرحلة القادمة بالمراسيم والمصادقة على المبادرات التشريعية والاستعداد لإجراء انتخابات في آجالها.

المصدر: وسائل إعلام تونسية