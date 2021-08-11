لبنان.. محتجون يحتجزون صهاريج محروقات والجيش يتدخل لتحريرها (فيديو)

أفادت قناة "الجديد" اللبنانية بأن محتجين في طرابلس شمالي البلاد احتجزوا عددا من صهاريج المحروقات، مشيرة إلى أن الجيش تمكن من تحريرها بعد مواجهات مع المحتجين.

وأوضحت القناة أن "الجيش اللبناني تمكن من تحرير الصهاريج التي اعترضها محتجون عند دوار المرج في ميناء طرابلس بعد مواجهات بين المحتجين والجيش، سقط خلالها عدد من الجرحى تم إسعافهم على الفور".

وأضافت أن "عددا من المحتجين عمدوا إلى إفراغ مادة المازوت على الأرض من أحد الصهاريج وتم إحراقها، في ظل حالة من الغضب سادت المكان".

توتر في طرابلس.. تكسير السيتارن وكب المازوت على الأرض واشتباكات بين الجيش والشعب حيث أوقفوا 4 صهاريج محروقات وبعضهم أشعل النار في صهريج مازوت ما أدى لإندلاع النيران في المكان .. pic.twitter.com/HDwy15ElmM — Rama (@Rama_Leb) August 11, 2021

وشهدت شوارع طرابلس والميناء تحركات شعبية إحتجاجية على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة وانقطاع الكهرباء وكذلك المازوت ما أدى إلى توقف مولدات الكهرباء التي تغذي المنطقة بالتيار الكهربائي خلال فترة انقطاع كهرباء الدولة.

وقطع المحتجون الطرقات خلال فترة بعد الظهر عند جسر البالما في الاتجاهين، وطريق الميناء بالعوائق، مطالبين بتوفير مادة المازوت.

المصدر: "الجديد" + RT