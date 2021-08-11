اليمن.. الحوثيون يقررون فصل أكثر 900 ضابط في وزارة الداخلية بتهمة الخيانة

أقر المجلس الأعلى للشرطة التابع لجماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن استكمال إجراءات قانونية لفصل 904 ضباط من منتسبي وزارة الداخلية بسبب "خيانتهم للوطن والتحاقهم بصفوف العدوان".

وكلف المجلس الأعلى في اجتماعه يوم الأربعاء لجنة برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الأمن والشرطة، لإعداد الملفات الجنائية لمن ثبت التحاقهم بصفوف "العدوان" وإحالتها للنيابة العامة، حسب ما نشرته وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين.

كما كلف المجلس لجنة أخرى برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الموارد البشرية والمالية لاستكمال حصر أسماء من تبقى من الضباط والأفراد الملتحقين بصفوف العدوان، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضح نائب وزير الداخلية رئيس المجلس اللواء عبد المجيد المرتضى أن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للشرطة تأتي ترجمة لتوجيهات عبد الملك بدر الدين الحوثي، بتطهير مؤسسات الدولة ممن وصفهم بالمندسين والخونة وتطبيقا للقوانين النافذة بحق من خانوا وطنهم وشعبهم.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن تم منح المخدوعين من خلال قرار العفو للعودة إلى الصواب، مبينا أن الإجراءات التي أقرها المجلس اليوم تندرج ضمن إعادة هيكلة وبناء وزارة الداخلية وجهاز الشرطة بصورة عامة وتطوير الأداء الأمني وتصحيح الاختلالات.

وأكد نائب وزير الداخلية استمرار العمل في إعادة بناء جهاز الشرطة بمختلف مكوناته والارتقاء بأدائه وتطهيره من كل العملاء والخونة والمندسين والفاسدين، على حد وصفه.

المصدر: وكالة "سبأ"