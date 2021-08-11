المملكة المغربية تعلن عن استعدادها لمساعدة الجزائر في إخماد حرائق الغابات
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r17g
أعلن العاهل المغربي محمد السادس عن استعداد المملكة لمساعدة الجزائر في مكافحة حرائق الغابات التي تشهدها العديد من مناطق البلاد.
وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها، إن "الملك محمد السادس أعطى تعليماته لوزيري الداخلية (عبد الوافي لفتيت) والخارجية (ناصر بوريطة) التعبير لنظيريهما الجزائريين عن استعداد المغرب لمساعدة الجزائر في مكافحة حرائق الغابات التي تشهدها العديد من مناطق البلاد".
وأضافت أنه "بتعليمات من الملك محمد السادس، تمت تعبئة طائرتين من طراز (كنادير) للمشاركة في هذه العملية بمجرد الحصول على موافقة السلطات الجزائرية".
المصدر: "هسبريس"