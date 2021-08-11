بغداد تتطلع إلى التعاون مع إسلام آباد في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب

أعرب وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، عن تطلع بلاده إلى تطوير التعاون مع باكستان، خاصة في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب.

وذكر بيان للخارجية العراقية، أن "حسين التقى نظيره الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي، وبحثا تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين".

وأضاف، أن "وزير الخارجية حث الشركات الباكستانية على استغلال الفرص الاستثمارية في العراق، ورفع وتيرة التعاون الثنائي لمجمل الجهود الجارية، وعلى مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والصحية والتنموية بما يعود بالخير على كلا البلدين".

وأكد الوزير العراقي تطلعه لتطوير التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة وأن لدى بغداد وإسلام آباد تجربة طويلة في هذا الشأن، وفقا للبيان.

وأشار حسين إلى أن "الحكومة العراقية تتجه إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير سبل تنمية الفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات الباكستانية، وزيادة التبادل الثقافي بين البلدين من خلال توأمة الجامعات".

ونقل البيان عن الوزير العراقي قوله: "نعمل على تعزيز قطاع الزراعة والسياحة الدينية وسبل تيسير منح سمات الدخول للزائرين الباكستانيين الراغبين بزيارة العتبات المقدسة في العراق".

وتابع، أن "الوزيرين تطرقا إلى تفعيل خط للطيران المباشر من بغداد إلى إسلام آباد وبالعكس، وتنشيط التعاون الاقتصادي، والتجاري، بين البلدين".

المصدر: RT