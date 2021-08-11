مقتل تسعة عناصر أمن عراقيين بانفجار في مخزن عتاد شمالي البلاد

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأربعاء، بمقتل تسعة عناصر أمن بانفجار مخزن للعتاد شمالي البلاد.

وذكر مراسل RT، أن تسعة عناصر أمن قتلوا خلال تفكيكهم كدس عتاد بمنطقة الـ600 في قضاء بيجي التابع لمحافظة صلاح الدين.

وأضاف، أن من بين القتلى عناصر من شرطة الطاقة ومن قيادة عمليات صلاح الدين.

وتتكرر عمليات مقتل عناصر أمن عراقيين خلال تفكيك العبوات الناسفة وأكداس العتاد في المناطق التي كانت تخضع لسيطرة تنظيم "داعش".

المصدر: RT