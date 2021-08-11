حسان دياب يشكر روسيا على مبادرتها للاستعداد للمساهمة في إخماد حرائق لبنان الأخيرة

أكد مصدر مطلع لـRT أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب توجه برسالة شكر إلى السلطات الروسية لإبداء استعدادها لمساعدة لبنان في إخماد الحرائق التي شهدها منذ أسبوعين.

ووجه دياب رسالته إلى كل من نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

إقرأ المزيد

وبحسب المصدر، قال دياب في رسالته: "عطفا على الرسالة التي بعثنا بها إلى معاليكم بتاريخ 29 تموز 2021، والمتعلقة بطلب مساعدة الدولة اللبنانية بصورة عاجلة في عملية إخماد الحرائق الضخمة التي اشتعلت في أحراش منطقة القبيات في محافظة عكار، وخرجت عن سيطرة قدراتنا الذاتية".

وأضاف: "أتوجه إليكم بجزيل الشكر للتجاوب الذي أبديتموه لمد يد المساعدة في إطفاء الحرائق، والتي نجحت جهود فرق الإطفاء المحلية لاحقا في السيطرة عليها".

وكانت روسيا أبدت استعدادها لمساعدة لبنان في إخماد الحرائق عبر قاعدة حميميم الموجودة في سوريا، وأرسلت رسالة بهذا الصدد إلى وزارة الخارجية اللبنانية.

المصدر: RT