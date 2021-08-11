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وفاة شاب فلسطيني أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية قبل أسبوع

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وفاة شاب فلسطيني أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية قبل أسبوع
Reuters
وفاة شاب فلسطيني أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية قبل أسبوع
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الأربعاء وفاة شاب فلسطيني أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت الوزارة إن ضياء الدين الصباريني (25 عاما) فارق الحياة بعد أن أصيب بجروح بالغة برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ونقل حينها إلى مشفى في مدينة نابلس القريبة.

وشهدت جنين أوائل أغسطس الحالي مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي دخل المدينة لتنفيذ اعتقالات.

وأصيب خلال تلك المواجهات ستة أشخاص بالرصاص الإسرائيلي ووصفت حينها حالة الصباريني بالخطيرة.

وكثيرا ما تقع مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي عندما يدخل الجيش الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية لتنفيذ عمليات اعتقال.

المصدر: "أ ف ب"

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