مصر.. السيسي يصدر قرارا بشأن فريال عبد العزيز وعمر سليمان

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم البطلة الأولمبية المصرية فريال عبد العزيز على جسر جديد.

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وسيتم إطلاق اسم فريال الحاصلة على الميدالية الأولمبية في الكاراتيه في طوكيو 2020، على الجسر الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري على محور طه حسين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس قد وجه المسئولين بانتقاء عدد من المحاور الرئيسية والمواقع الجديدة الأخرى لإطلاق أسماء أبطال مصر في الأولمبياد عليها.

ووجه الرئيس المصري أيضا بإطلاق اسم اللواء عمر سليمان على الكوبري الجديد بمحور جمال عبد الناصر المؤدي إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أعلى الطريق الدائري.

وكان السيسي قد كرم فريال بعد حصولها على ذهبية بطولة العالم عام 2019، بالإضافة إلى تكريم والديها.



وحققت فريال إنجازا كونها أول لاعبة تحقق الميدالية الذهبية في تاريخ مشاركات مصر في دورة الألعاب الأولمبية حيث لم تسبقها أي لاعبة مصرية بتحقيق الذهبية بعد أن فازت عبير عبد الرحمن بالفضية والبرونزية في رفع الأثقال وسارة سمير بالبرونزية أيضا في رفع الأثقال.

المصدر: RT