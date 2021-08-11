خبير مصري يعلق على لقاء بالقاهرة جمع حفتر بمبعوث واشنطن إلى ليبيا

قال الخبير العسكري المصري، اللواء سمير راغب، إن زيارات القيادات الليبية للقاهرة هدفها التنسيق رفيع المستوى مع القيادة السياسية المصرية.

وأكد راغب لـRT أن مصر "منصة للحوار الوطني الليبي-الليبي، كما أنها منصة للحوار والتنسيق مع الأطراف الدولية".

وأضاف أن زيارة قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، لمصر تتزامن مع زيارة المبعوث الأميركي لليبيا، ريتشارد نورلاند، إلى القاهرة، مضيفا أنهما "التقيا بالأمس، بعد أيام قليلة من تصريحات صحفية لنورلاند، أكد فيها على أهمية الدور الذي يلعبه المشير خليفة حفتر في توحيد الجيش".

وأشار إلى أن "الزيارة تأتي للتأكيد على استمرار الدعم المصري للجيش الوطني الليبي في الوقت الذي تسعى فيه أطراف إقليمية وليبية لتهميش دور الجيش وإقصاء قائده من المشهد السياسي الليبي".

ولفت راغب إلى أن "إتمام انتخابات ديمقراطية حقيقية شفافة تحوي الجميع في ليبيا أصبح أمرا صعبا، بل مستحيلا بسبب تراجع فرص التوافق بين حكومة الدبيبة ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح من ناحية والمشير خليفة حفتر من ناحية أخرى، وتراجع فرص تنفيذ استحقاقات جنيف ومسار برلين بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".

ناصر حاتم

المصدر: RT